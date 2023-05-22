Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan "muhteşem yolculuğu" havaların ısınmasıyla birlikte başladı.

Van’da 20 bin insanın ekmek kapısı olan ve izleyene görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler de Van Gölü'ne dökülen akarsularda geceli gündüzlü nöbet tutmaya başladı. Ekipler, kaçak avcılığı önlemek amacıyla bir taraftan nöbet tutarken, diğer taraftan da göç sürecinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Ekipler, özellikle kaçak avcıların ağ attığı mansap alanında nöbetlerini sıkılaştırdı.

“15 şahsa 167 bin lira idari para cezası uygulandı”

İHA muhabirine konuşan Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 3 ay sürecek olan avlanma yasağının devam ettiğini belirtti.

Avlanma yasağı öncesi bir ay boyunca hazırlık çalışması yürüttüklerini ifade eden Şube Müdürü Demir, “Yasak süresince jandarma, sahil güvenlik, deniz polisi, emniyet, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri personelleri 7 gün 24 saat esaslı görev yapılıyor. Yapılan denetimlerle kaçak avcılığa müsaade edilmemektedir. 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında 20 ton inci kefaline el konuldu. Kaçak avlanan 15 şahsa 167 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 bin metre uzunluğunda manyat ve misina ağı ile 23 adet av aracına el konuldu” dedi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde de kaçak avlanan 35 şahıs hakkında 136 bin lira idari para cezasının uygulandığını hatırlatan Demir, yasak süresince geceli gündüzlü denetimlerine aralıksız devam edeceklerini kaydetti.iha