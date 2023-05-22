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Havaların ısınması ile birlikte kent meydanı ve ara sokaklardaki hareketlilik artarken, beraberinde çevre kirliliği de ortaya çıkıyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalara rağmen bazı ara sokaklarda çöp sorunu göze çarparken, buralarda genel bir temizliğin şart olduğu, yine vatandaşların da çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiği belirtiliyor.

Vatandaşlar, belediye ekiplerinin ara sokaklarda detaylı bir temizlik yapmasını isterken, yetkililer de vatandaşların çevre konusunda daha duyarlı davranması gerektiğini hatırlatıyor.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik