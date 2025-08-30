Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 Haziran ayı istatistik verilerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre, Türkiye genelinde bu sayı 26 milyon 79 bin 363 olarak açıklanırken, Van’da 4a, 4b ve 4c sigortalı çalışan sayısı ise toplam 215 bin 698 kişi olarak raporda yer aldı.

Buna göre Van’daki sigortalı çalışan sayısı, Türkiye genelindeki sigortalı çalışan sayısının yaklaşık yüzde 0,83’üne tekabül ediyor.

SGK verilerine göre Türkiye genelinde 4a kapsamında 19 milyon 326 bin 235 sigortalı çalışan bulunurken, Van’da bu sayı 143 bin 213 olarak açıklandı. Van’daki 4a sigortalıların 98 bin 88’i erkek, 45 bin 125’ini ise kadınlar oluşturdu.

Bu dönemde Türkiye genelinde 4b kapsamında 3 milyon 113 bin 272 çalışan kişi yer aldı. Aynı dönem verilerinde Van’da ise 4b sigortalı sayısı 21 bin 986 olarak kayıtlara geçti. Van’daki bu sayının 19 bin 693’ünü erkekler, bin 551’ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye genelinde 4c kapsamında çalışan toplam kişi sayısı 3 milyon 639 bin 856 oldu. Van’da ise bu sayı 50 bin 499 olarak kayıtlara geçti. Van’daki 4c sigortalı erkek sayısı 35 bin 510 olurken, 4c’li kadın sayısı ise 14 bin 989 oldu.

Van’da sosyal güvenlik destek primine tabi olan toplam sigortalı sayısı ise 2 bin 806 olarak açıklandı.