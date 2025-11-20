Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıcak Mahallesi mevkisindeki GES işletmesinde kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarıyla bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada 2 şüphelinin kimlikleri ile kullandıkları kamyonetin plakası tespit edildi. Ekiplerin, kontrolünde ‘Dur’ ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, kısa süreli takibin ardından durduruldu.
Araçta çalınmış solar kablolar ele geçirildi, sürücü F.A. ile yanındaki İ.K. gözaltına alındı. Kamyonetin sürücüsüne 41 bin 977 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA