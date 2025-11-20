Elde ettikleri dereceyle şubat ayında yapılacak bölge şampiyonasında Van’ı temsil etmeye hak kazanan yıldız erkek takımı, final için hazırlıklarını sürdürüyor. Okul Müdürü Cüneyt Bahçi, başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Öncelikle okul sporlarına büyük destek veren Valimiz Ozan Balcı’ya teşekkür ederim.

Ayrıca bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize, öğretmenlerimiz Muhammet Rahman Karataş ve Mehmet Selim Sayan’a teşekkür ediyorum. Okulumuz her yıl başarılarına yenisini eklemeye devam edecektir" dedi.

Bahçi, şubat ayında yapılacak bölge finalinde birinci olarak Türkiye finaline gitmeyi hedeflediklerini ifade etti.