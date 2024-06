Van'da İl Jandarma Komutanlığında düzenlen tören, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olduğunu vurguladı.

Kahramanların, 185 yıldır milletine ve devletine karşılık beklemeden hizmet ettiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Jandarma, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan sevgi bağını daha da güçlendirme kararlılığındayız. Yerleşik kurum kültürüne sahip olan Jandarma, her zaman milletinin yanında yer almıştır. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimiyle kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada ülkenin gücü olmuştur."

Jandarma ekiplerinin halkla iç içe görev yaptığını belirten Şen, "Halkın penceresi konumunda olan Jandarma, hukuk devletinin kurallarına uygun hareket ediyor. Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede gayret ve alın teri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konser vermesinin ardından kadavra ve asayiş köpekleri gösterisi yapıldı.

Jandarma tarafından düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenci ve jandarma personellerine ödülleri verildi.

Tören geçişi ve jandarma personelinin silah ve teçhizatlarının tanıtıldığı serginin gezilmesiyle son bulan programa Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri ve davetliler katıldı.