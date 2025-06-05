Hafıziye Mahallesi'nde 30 yıldır bitkilerle uğraşan Arpalı, çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak için 4 yıl önce iş yerinin terasını mini botanik bahçesine dönüştürdü.

Terasında 40 çeşit bitki ve beş türden 20 kuşa ev sahipliği yapan doğasever, müşterilerine doğayla iç içe bir ortamda spor yapma olanağı sunuyor.

Kafesteki kuşları besleyerek ve saksılardaki bitkilerin bakımını yaparak iş yoğunluğu stresini atan Arpalı, rengarenk terasıyla Büyükşehir Belediyesince iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çekmek için düzenlenen "En Güzel Konum, Benim Balkonum" yarışmasında birinci seçildi.

"Çevreye küçük de olsa bir katkı sunuyorum"

Arpalı, AA muhabirine, doğa sevgisinden dolayı bahçesinde ve iş yerinin balkonunda farklı türden bitki yetiştirdiğini söyledi.

Terasını botanik bahçeye çevirdiğini belirten Arpalı, şunları kaydetti:

"Betondan kurtardığım terasımı daha doğal bir atmosfere çevirmek için kuş edindim. Burada kuşlar bitkilerin gübre ihtiyacını karşılarken, bitkilerdeki böcekler ise kuşların besin ve protein ihtiyaçlarını karşılıyor. Kuşlar buradaki ekosisteme ayak uydurdu. Terasımda 40 çeşit bitki ve çiçek türü ile 5 türden 20 kuş bulunuyor. Bu alan, şehirde yaşama elverişli bir bölge gibi hissettiriyor. Kuşlar kafeste olmayınca daha doğal tavırlar sergiliyor ve sesleri insanı rahatlatıyor."

Müşterilerinin doğayla temas halinde spor yaptığını ifade eden Arpalı, "Bahçem üye sayımı artırdı. Üyeler ders sonrası burada zaman geçiriyor. İnsanlar şehrin gürültüsünden uzaklaşıp orman havası almış gibi hissediyor. Su ihtiyacı fazla olmayan ve ilaçsız bitkiler yetiştiriyorum. Çevreye küçük de olsa bir katkı sunuyorum. Doğaya olan bağımızı güçlendirip çevreye olan duyarlılığımızı artırmak için doğal mekan yaratmaya çalıştım. İnsanların burada doğaya ve hayvanlara karşı sevgileri artıyor." diye konuştu.

Arpalı, Büyükşehir Belediyesince "İklim Dostu Nesiller Buluşması" sloganıyla düzenlenen "En Güzel Konum, Benim Balkonum" yarışmasında birinci seçildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Burası, nefes aldığım bir ortam"

Yoga eğitmeni Sara Demirel, "Burası, yeşil alan ve hayvanlarla iç içe olma ihtiyacımı karşıladığım bir yer oldu. Burada toplanıp kitap okuyoruz, yoga yapıyoruz ve sohbet ediyoruz. Kuş sesi eşliğinde meditasyon yapmak inanılmaz rahatlatıcı. Böyle bir yerin varlığı açıkçası bana nefes oldu." dedi.

Pilates eğitimi alan Meryem Yıldız da "Burası, nefes aldığım bir ortam. Hem ruhum hem de bedenim dinleniyor. Doğayla iç içe bir yer." diye konuştu.