Türkiye genelinde 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde, işverenlerin İŞKUR’a bildirdiği ve henüz doldurulmamış 1 milyon 418 bin 493 açık iş pozisyonu bulunduğu raporlandı.

İş gücü talebini yansıtan bu açık iş kayıtları verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılının ilk 7 ayında özel sektörde duyulan iş gücü talebi 1 milyon 395 bin 225 olurken, bu dönemde kamudaki iş gücü talebi ise 23 bin 268 olarak kayıtlarda yer aldı.

2025 yılının ilk 7 ayında Van’da toplam iş gücü talebi 6 bin 616 kişi olarak gerçekleşti. Bu dönemde kamuda ihtiyaç duyulan iş gücü talebi 9 kişi, özel sektörde ise 6 bin 607 kişi olarak açıklandı.

Bir önceki yılın aynı döneminde toplam iş gücü talebi 6 bin 210 kişi olmuştu.

2025 yılının ilk 7 ayında Van’da iş gücü talebi, bir önceki yıla göre yüzde 6,54 artış gösterdi.

Van, Türkiye genelinde iş gücü talebinin en fazla olduğu 40. il olarak raporlara yansıdı.