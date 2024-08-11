Yaz sezonuyla beraber bölgede düğün sezonu açıldı ve neredeyse hafta içi ve hafta sonu tüm günlerde düğünler gerçekleştiriliyor.

Özellikle yöresel elbiselerde kullanılan takı ve aksesuarlar düğünlerde görsel şölen sunarken, altın fiyatlarından dolayı vatandaşın kurtarıcısı imitasyon takılan oluyor.

Vatandaşlar genellikle fistan üzerine takılan kemer, yüzük, kolye, saat gibi ürünlerde gümüşe ve imitasyona rağbet gösteriyor.

Büyük halk pazarında esnaf olan Azat Yeter, “Düğün sezonuyla beraber özellikle imitasyon takılara, kemerlere yoğun talep var” dedi. Yeter, “Altın fiyatları son zamanlarda çok yükseldi, altın alma imkanı olmayan vatandaşlar ise alternatif olarak imitasyon ürünlere yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle kemer, yüzük, künye satışlarının çok fazla olduğunu belirten Esnaf Yeter, “Bölge halkı olarak çok fazla düğünlerimiz oluyor. Kadınlar, giydikleri yöresel elbiselere güzellik katmak için genelde kemerler takar. O kemer altından alınmaya çalışılsa çok fazla maliyetli oluyor ama imitasyon kemerlere daha uygun fiyatlar verebiliyorlar. Bu yüzden bu tür takılara daha fazla talep oluyor. Kemer fiyatları özelliklerine göre de değişkenlik gösteriyor. Bazı ürünlerde 350 TL ile 500 TL’den başlayarak 2 bin 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Fistan fiyatları ise 2 bin 200 TL’den başlayarak 5 bin TL’ye kadar fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bu fiyatlarla ürünleri satın alamayanlar ise fistanları bin 500 TL ile 2 bin TL arasında fiyatlarla da kiralayabiliyorlar” şeklinde konuştu.