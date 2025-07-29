11 Temmuz tarihinde yenileme çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Terzioğlu Caddesi’nde çalışmalar hız kazandı. Bin 400 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde planlanan yolda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca asfalt sökümü ve kaldırım çalışmaları sürerken, bir yandan da imar planına uymayan yapılarda yıkım çalışması yapılıyor.

Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığınca bedelleri ödenerek yıkımı yapılan iş yerlerinin ardından yol planlanan genişliğe ulaşacak. Projenin ikinci etabında ise yolun üst yapı çalışmalarına geçilecek.