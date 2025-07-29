Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelen zamları duyurdu. Zamların bugün (29 Temmuz) itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

Yılın ikinci zammı

Daha önce yılın ilk yarısında fiyat artışı yaşayan bir sigara grubuna kısa süre içerisinde ikinci kez zam kararı alındı.

Sektör temsilcileri, bu artışların hem vergi yükü hem de üretim ve lojistik maliyetleri kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Son gelen zamlarla birlikte zam gelen sigara grubunun 90-95 liralık banda oturduğu öğrenildi.