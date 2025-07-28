Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet AK-47 tüfek, 2 adet AK-47 şarjörü, 116 adet AK-47 fişeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 231 adet fişek, 4 adet tüfek, 95 adet tüfek fişeği, 1 adet çalıntı araç ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 228 şahıs yakalanmış, 319 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.