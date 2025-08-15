Van’ın İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’nde yapılacak 24 derslik lise ve spor salonu inşaatı ihalesi, Kamu İhale Kurulu’nun (KİK) kararıyla sonuçlandı. İhale sürecinde yaşanan itirazlar, yaklaşık 19 milyon TL’lik kamu zararı iddiasını da beraberinde getirdi.

İhale Süreci

Yaklaşık 215,9 milyon TL sınır değere sahip ihaleye 13 firma katıldı. En düşük teklifi, 196 milyon 140 bin TL ile Ilıcak Proje sundu. Teklifin sınır değerin altında kalması üzerine firma, “aşırı düşük teklif” açıklaması yaptı ve savunması kabul edildi.

Ancak Dicle Proje ve Me-Bal Elektrik, karara itiraz ederek dosyayı KİK’e taşıdı. Yapılan incelemede KİK, aşırı düşük teklif açıklaması yapan iki firmayı reddetti. Bu gelişmenin ardından ihale, sınır değerde teklif veren Ahmet Yıldız İnşaat’a verildi.

Böylece, 196 milyon 140 bin TL’lik teklif yerine 214 milyon 887 bin TL’lik teklifin kabul edilmesiyle yaklaşık 19 milyon TL daha yüksek bedelle sözleşme yapılması kararlaştırıldı.

Balkan'dan gerilim yaratan itiraz

Edinilen bilgilere göre firmaya KİK’e başvurulmaması yönünde bazı telkinler yapıldığı, ancak Van İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bulut Balkan gilin aile şirketi olan firmanın “hukuki hakkımızı kullanıyoruz” diyerek itirazda bulunduğu öğrenildi.

Gözler Valilikte

İhalenin Yıldız İnşaat’a verilmesinin ardından gözler, bundan sonraki süreçte Van Valiliği’nin tavrına çevrildi. Siyasi kulislerde dosyanın Ankara’da da yankı bulabileceği konuşuluyor.