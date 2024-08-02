Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla 81 ildeki camilerde Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Hz. Ömer Camii’nde de Cuma namazı sonrası Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, kıldırdı. Namazın ardından dua edildi.

Gıyabi cenaze namazı ve duaların ardında camii avlusunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.