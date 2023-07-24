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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Haziran ayında en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 46 şirketle Malatya, 27 şirketle Elazığ, 24 şirketle Erzurum, 15 şirketle Bitlis izledi. Haziran ayında Bingöl'de 11, Ağrı'da 9, Muş'ta 7, Erzincan'da 6, Iğdır'da 7, Kars'ta 5, Hakkâri'de 5, Tunceli'de 1 şirket kurulurken Ardahan'da ise 4 şirket kurulumu gerçekleşti.

Verilere göre Haziran ayında Van'da 46 şirket, 1 kooperatif, 18 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda 11 şirket, 1 kooperatif tasfiye olurken, 8 şirket, 1 kooperatif, 17 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Geçen yılın Haziran ayına oranla Van'da kurulan şirket sayısında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Van'da 48 şirket, 1 kooperatif, 15 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulmuştu.

Bu ayda 3 şirket, tasfiye olurken, 5 şirket, 15 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapanmıştı. Haziran ayında bölge illeri Bitlis'te 15 şirket ve 2 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 3 şirket tasfiye oldu. Yine Bitlis'te bu dönemde 7 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

Hakkâri'de Haziran ayında 5 şirket, 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu süreçte 2 şirket, 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta Haziran ayında 7 şirket, 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 2 şirket, 2 kooperatif ise tasfiye oldu.

Muş'ta Haziran ayında 1 şirket, 2 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapadı. Van'da Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran döneminde 406 şirket, 15 kooperatif, 105 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 56 şirket ve 2 kooperatif ise tasfiye kararı aldı.

Yine bu periyotta Van'da 45 şirket, 3 kooperatif, 109 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi. Bu süreçte geçen yıla oranla kurulan şirket, kooperatif ve Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında ciddi oranda artış olduğu görüldü.

2023'ün ilk 6 ayında, 2022'in ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı %3,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,0 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %63,1 arttı. 2023'ün ilk 6 ayında, 2022'in ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısı %4,7 kapanan kooperatif sayısı %7,9 oranında azalmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,2 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %29,6 AZALIŞ OLDU

Haziran 2023'de, Haziran 2022'ye göre kurulan şirket sayısı %29,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %48,8 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %36,8 arttı. Haziran 2023'de, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %29,3 kapanan kooperatif sayısı %38,3 oranında azalmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %29,5 artış oldu.

HAZİRAN 2023'DE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %23,3 AZALIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %6,1 kurulan kooperatif sayısı %23,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %9,1 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %7,0 kapanan kooperatif sayısı %1,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %12,8 azalış gerçekleşti.

HAZİRAN 2023'DE 950 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Haziran 2023'te kurulan 950 yabancı ortak sermayeli şirketin 590'ı Türkiye, 51'i İran, 43'ü Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 950 yabancı ortak sermayeli şirketin 103'ü anonim, 847'si limited şirket olurken, 2023 yılında kurulan şirketlerin 902'si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 308'i Gayrimenkul acenteleri ve 297'si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 82,5'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

vanbölgegazetesi