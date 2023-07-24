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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grubun Urganlı Mahallesi'ndeki pazar yeri civarında sözlü başlayan tartışması kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Yusuf Görmez, tabancayla Davut Demir'i vurdu, bu sırada Yusuf Görmez de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

2 kişi de yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yusuf Görmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Davut Demir de kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.İHA