Van Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, WanHaber’e yaptığı açıklamada, yün tesisi, mera ıslahı ve küçükbaş hayvan sağlığı gibi 3 önemli projenin yolda olduğunu dile getirerek, projelerinin bölge hayvancılığı ve çevreye önemli katkılar sunacağını belirtti.

32 MİLYONLUK YÜN İŞLEME TESİSİ YOLDA

Projelerden ilki yün işleme tesisi. Atıl durumda kalan yünlerin çevreye zarar vermesini önleyip ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Van Tarım ve Orman Müdürü Şişman, yaklaşık 32 milyon TL bütçeli bu projeyle bir yün toplama ve işleme ünitesi kurulacağını söyledi. Proje kapsamında toplanan yünlerin preslenerek yalıtım ve altyapı malzemelerine dönüştürülmesi planlanıyor.

İl Müdürü Şişman, “Bu DAP projesiyle ilgili olarak kısa süre içinde Erzurum’da toplantıya çağrılacağız. Projede hızlı gelişmeler bekliyoruz.” dedi.

“HAYVANCILIĞI DESTEKLEYECEK GÜÇLÜ ALTYAPILAR…”

İkinci projenin detaylarını da açıklayan Müdür Şişman, 2025 yılı boyunca Van genelinde 50 merada ıslah çalışmalarının yapılacağını vurguladı. Ortalama her mera için 1 milyon TL bütçe ayrıldığını belirten Şişman, gölgelik yapılar, sıvat kurulumu, boru hattı ve gübre desteği sağlandığını da belirtti. Şişman, “Bazı meralarda tohum desteği de veriyoruz. Amaç, hayvancılığı destekleyecek güçlü ve verimli mera altyapıları oluşturmaktır.” sözlerine yer verdi.

“VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE”

Üçüncü proje ise küçükbaş hayvanların sağlığını doğrudan hedef alıyor. Şişman, “Hayvanların daha sağlıklı koşullarda yaşamaları için mineral ve ilaç takviyesi yapılmasına yönelik projemiz onay sürecinde. Onaylandığında kamuoyuna detaylı duyurulacak. Hayvan sağlığını iyileştirmek, verimliliği artırmak açısından çok önemli bir proje.” dedi.

ÇİFTÇİYE YÜZDE 75 HİBELİ HUBUBAT DESTEĞİ BAŞVURULARI

3 önemli projeyle beraber çiftçilere yönelik farklı projelerin de olduğunu vurgulayan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, “Tüm bu projelerin yanı sıra 2025 yılı üretim sezonu için Vanlı çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli Hububat Desteği Projesini de sunduk. Bu yıl yaklaşık 3 bin ton arpa ve bin ton buğday dağıtılmasını da planlıyoruz. Talebe ve piyasa koşullarına göre miktarlarda değişiklik olabilir. Hibeyi biz karşılıyoruz, çiftçiler sadece yüzde 25’lik katkıyı veriyor” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Turgay Şişman, tüm projelerin Tarım ve Orman Bakanlığı destekli olarak yürütüldüğünü de vurguladı.