Van’da şehirlerarası ulaşımın kalbi konumundaki otogarda son yılların en yoğun dönemlerinden biri yaşanıyor. Van Ferit Melen Havalimanı, tadilat çalışmaları kapsamında önce 3 ay geçici, ardından 3 ay da tam olarak kapatıldı.

Bu süreçte yolcuların Muş ve Ağrı havalimanlarına yönlendirilmesi kararlaştırılsa da birçok vatandaş tercihini karayolu ulaşımından yana kullanmaya başladı.

OTOGARDA YOĞUNLUK

Havalimanının tamamen kapanmasıyla birlikte Van’da havayolu alternatifi fiilen ortadan kalktı. Vatandaşlar çevre illerdeki havalimanlarına ulaşmakta zorluk çekince, otobüs firmalarına yöneldi. Bu durum Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğa neden oldu.

Wanhaber’e konuşan otobüs firma yetkilileri hem okulların açılması hem de havalimanının kapanmasının işlerinin yoğunlaştığı belirtti.

“VAN ÇIKIŞLI SEFER SAYIMIZ 43’E ÇIKTI”

Firma yetkilisi Musa Özaydın, “Son yılların en yoğun dönemlerinden birini yaşıyoruz. Havalimanının kapalı olması da bunu etkiledi. Sadece bizim firmaya ait günlük sefer sayısı 43’e ulaştı. Diğer firmalarla birlikte otogardan çıkan araç sayısı oldukça arttı. Bu yoğunluk hem havalimanının kapalı olması hem de okulların açılmasıyla birleşince zirve yaptı.” dedi.

İran’dan gelenlerin de yolcu sayısında ciddi artışa neden olduğunu belirten Özaydın, “Günlük yaklaşık 500 İran vatandaşı Van’a geliyor. Bu da ulaşım yoğunluğunu doğrudan etkiliyor.” şeklinde konuştu.

OTOBÜSLER DOLU KALKIYOR, YENİ SEFERLER EKLENİYOR

Başka bir firma yetkilisi Murat Topçu ise Eylül öncesi günlük 8 olan araç çıkış sayısının şu anda 20’ye ulaştığını söyledi.

Topçu, “Talep çok fazla. Sürekli ek sefer açmak zorunda kalıyoruz. Ağrı ve Muş’a olan seferlerde de yolcu sayısı arttı. Eskiden bu araçlar boş kalkardı, şimdi tamamen dolu gidiyorlar.” dedi.

Topçu, özellikle üniversite öğrencilerinin farklı şehirlere dönmeye başlamasıyla birlikte yoğunluğun daha da arttığını, bu temponun Ekim ve Kasım aylarında da devam edeceğini ifade etti.