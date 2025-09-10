Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Karabağ köyünde meydana geldi. Rıfat, Hikmet, Necat ve Cezmi Timur kardeşlere ait ot yığınında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlerin yükseldiğini gören köy halkının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde alevlerin etraftaki ev ve ahırlara sıçraması son anda engellendi. Tüm çabalara rağmen kış aylarında hayvan yemi olarak kullanılacak olan 20 bin bağ ot yanarak küle döndü.

Yangından dolayı büyük üzüntü yaşayan köylüler, "Bir yıl boyunca çalışıp topladığımız otlar gözümüzün önünde yandı. Hayvanlarımızı kışın neyle besleyeceğimizi bilmiyoruz. Maddi zararımız çok büyük" dediler.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.