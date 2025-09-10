Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarını okula gönderen aileler, madde bağımlılığı konusunda artan endişelerle karşı karşıya. Ülke genelinde ve Van’da madde kullanımının küçük yaş gruplarına kadar inmesi, hem aileleri hem de eğitimcileri tedirgin ediyor. Van’da Uzman Eğitimci Ferhat Men, bu soruna karşı ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları ve alınabilecek ek önlemleri anlattı.

Madde bağımlılığının, çocuk ve gençler arasında yayıldığını aktaran Ferhat Men, ailelerin çocuklarının davranış değişikliklerini yakından takip etmesi gerektiğini belirterek; ani öfkelenme, içine kapanma, aileden uzaklaşma, okul başarısında düşüş, okula devamsızlık veya yeni arkadaş çevreleri hakkında gizlilik gibi işaretlerin madde kullanımıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

“FİZİKSEL DEĞİŞİKLİKLER, MADDE KULLANIMINA İŞARET EDEBİLİR”

Uzman Eğitimci Men, “Çocuğun ani öfkelenmesi, içine kapanması, aileden uzaklaşması veya aile bireyleriyle iletişimi kesmesi önemli bir işarettir. Okul notlarında ani bir düşüş, okula gitme isteğinin azalması veya devamsızlık gibi durumlar risk göstergesi olabilir. Okulda kavgalara karışmak veya disiplin sorunları yaşamak, madde kullanımıyla ilişkili olabilir, yeni arkadaşların aileye tanıtılmaması, arkadaş çevresi hakkında gizlilik veya şeffaf olmama durumu dikkat çekmelidir. Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik, iştahsızlık, gözaltında morluklar gibi fiziksel değişiklikler, madde kullanımına işaret edebilir.” diye konuştu.

“ÇOCUKLARI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNLENDİRİN”

Ailelerin, çocuklarının sosyal çevrelerini izlemeleri için düzenli iletişim kurmaları gerektiğini söyleyen Men, haftalık aile toplantılarının çocukların okul ve arkadaş ortamı hakkında bilgi paylaşımı için faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca, çocukların spor, sanat veya sosyal sorumluluk projelerine yönlendirilmesinin, sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak riskleri azaltabileceğini ifade etti.

Eğitimcilerle iş birliğinin önemine de değinen Men, ailelerin okul rehberlik servisleriyle düzenli görüşmeler yapmasını önererek şunları ifade etti:

“Okul yönetimleriyle açık bir iletişim kurmak, çocuğun okul ortamındaki davranışlarını anlamak için önemlidir. Gerektiğinde hastanelerin psikiyatri birimleri veya sosyal hizmetler gibi kurumlarla iletişime geçilebilir. Ancak ilk adım olarak okul rehberlik servisleriyle çalışmak, çoğu durumda yeterli olur. Aileler, sevgi ve güven veren bir ortam oluştururken, aynı zamanda sınır koyucu ve takip edici bir yaklaşım benimsemelidir. Bu denge, çocukların madde bağımlılığı gibi risklerden korunmasında kritik bir rol oynar.”