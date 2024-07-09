Dün belli bölgelerde etkili olan sağanak yağışların bugün de Van’ın doğu ve kuzey ilçelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik tahminlere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde aralıklı sağanak yağışın akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilirken, ayrıca yağışların Muş ilinin kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN TAHMİNİ HAVA DURUMU
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 24
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 27
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 27
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 29
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu