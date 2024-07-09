Dün belli bölgelerde etkili olan sağanak yağışların bugün de Van’ın doğu ve kuzey ilçelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde aralıklı sağanak yağışın akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilirken, ayrıca yağışların Muş ilinin kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN TAHMİNİ HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 24

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 27

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 27

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 29

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu