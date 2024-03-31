Başkale ilçesinde hastalığı veya engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 8 seçmen, görevliler tarafından evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandı. Başkale ilçesinin Yeni ve Hafiziye Mahallelerinde yaşayan hasta ve engelli 5 vatandaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından taşınan 8801 nolu seyyar sandıkta oylarını kullandı.

Vatandaşlardan Mehmet Ali Aldemir (92), geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik (45) ve yürüme engeli olan Hazal Öztürk (57) ile 5 vatandaş, evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti.

Vanda Engelli Ve Hastalar Oy Kullandi 2

Vanda Engelli Ve Hastalar Oy Kullandi 4

Vanda Engelli Ve Hastalar Oy Kullandi 3

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Kaynak: İHA