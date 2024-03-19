31 Mart ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalırken siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ediyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında saha inen adaylar halk ile buluşmaya devam ediyor. Seçim heyecanının sürdüğü Van’da Büyükşehir için en güçlü iki aday RUDAW’a çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Van’da 31 Mart seçimleri öncesi kentte DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Abdullah Zeydan ile AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas projeleri hakkında konuştu.

"HALKIMIZ BARIŞI DESTEKLİYOR"

Newroz kutlamalarında Rûdaw’a konuşan DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan, Kürtlerin ve ezilen halkların Newroz’unu kutladığını belirterek, “Her zaman Newroz barış, birlikte yaşam ve özgürlük olduğunu söylüyoruz. Halkımız barış ve birlikte yaşamdan yana, çatışma ve kargaşa istemiyor. Halkımız barışı destekliyor. Bugün yüz binler barış çağrısı yapıyor” dedi.

“BELEDİYEMİZİ AKP’Lİ KAYYIMLARIN ELİNDEN KURTARACAĞIZ HEM DE BARIŞIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

Yerel seçimlerde zaferle çıkacaklarını söyleyen Zeydan, “Belediyemizi AK Partili kayyımların elinden kurtaracağız hem de barışın önünü açacağız. Kürt halkı ve barıştan yana olan halkla birleşirsek, Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, Bekir Kaya gibi arkadaşlarımız cezaevinden çıkacak” dedi. Van’ın 10 yılı aşkın bir süredir kayyımla yönetildiğine dikkat çeken Abdullah Zeydan “AK Parti belediyelerimize el koydu. Bu Kürtlerin kazanımlarına, diline, kültürüne el koymaktır. Dolayısıyla AK Partili kayımlar Van için hiçbir hizmet yapmadılar. Sadece yakın çevrelerini zenginleştirdiler. Zaten onlardan bir bu yönde bir beklentimiz de yoktu. Onlar hiçbir zaman bu kenti kendi kenti gibi görmediler” şeklinde konuştu.

"HALKIMIZIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

“Biz bu halkın evladıyız ve halkımız için hizmet edeceğiz” diyen Zeydan sözlerini şöyle sürdürdü, “ Van’a Allah büyük bir bereket vermesine rağmen bugün Van halkı büyük bir yoksulluk çekiyor. Bunun nedeni iyi bir şekilde kentin yönetilmemesidir. Halkımızın kaderini değiştireceğiz. Kentte birçok sorun var. Trafikten tutalım, tarıma, üretime kadar hiçbir şey yapılmadı. Van kenti çok kültürlü, zengin bir tarih ve doğaya sahiptir. Van Gölü, Erçek Gölü gibi eşsiz bir doğaya sahiptir. Bereketli topraklara, hayvancılık konusunda Türkiye genelinde en elverişli 5 vilayet arasında. Ancak AK Parti döneminde bütün bunların önü kapatıldı. Üretime, tarıma, hayvancılığın gelişmesini desteklemediler. Gençler işsiz olduğu için kentten göç ediyorlar, üniversite mezunu gençler batıda inşaatlarda çalışıyor. Halkımızın bu kaderini değiştireceğiz. Van’da kış, yaz turizmi, çok kültürlü turizmi, göl turizmini geliştireceğiz. Sizin aracılığınızla Kürdistan Bölgesi halkına Van’a gelmeleri çağrısında bulunuyoruz.”

"KÜRT YAZAR VE YAYINEVLERİNE EKONOMİK DESTEKTE BULUNACAĞIZ"

Kürt dili ve kültürünün gelişimi için ne tür çalışmalar yürüteceklerine ilişkin ise Abdullah Zeydan şunları söyledi: “Van’da kayyımlar Kürt diline, kültürüne yine kadınlara yönelik çalışma yürüten kurumlarımıza saldırdılar. Kayyımlar Kürt varlığına bir saldırıdır. Belediyelerimiz Kürt dilinin gelişimini destekliyor. Sadece Kürt dilini değil bu coğrafyada yaşayan tüm dilleri, dinleri, tüm kimlikleri destekliyoruz. Dil Allah’u telanın halklar verdiği bir hediyedir. Dolayısıyla dil kurumlarını yeniden oluşturacağız. Kürtçe kreşler açacağız. Kültür ve sanat alanında ‘Dengbejler Evi’ni kuracağız. Kürtçe baskı yapan yayınevlerini ve Kürt yazarları ekonomik olarak destekleyeceğiz. AK Parti Van’da Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için AK Parti Van Büyükşehir Başkan Adayı Abdulahat Arvas’ı gösterdi.

"BELEDİYECİLİK AK PARTİ’NİN İŞİDİR"

Rûdaw’a konuşan AK Parti Van Büyükşehir Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçmenin neden AK Parti’ye oy vermeli sorusuna şu yanıtı verdi: “2004’te Van’ı AK Parti kazanmıştı, 2024’te de halkımız hizmet için AK Parti’den yana tercihini koyacaktır. Van’da bir huzur ortamı hakim. Halkımız artık siyaset nedeniyle düşmanlık olsun istemiyor.

Kimin projesi daha iyiyse kim daha çok hizmet edecekse o olsun istiyor. İktidarın elindeki belediyeler daha iyi hizmet veriyor. Recep Tayyip Erdoğan 1994’de İstanbul belediyesini kazandı. Belediyecilik AK Parti’nin işidir. 22 yıldır seçimi birincilikle kazanan bir parti. Şehirlerimiz büyük şehir oldu. Köy, mezra ve ilçelerde de büyükşehir için oy kullanıyorlar. 13 ilçenin birçoğunu AK Parti kazanacak. Ancak sınır bölgelerindeki köylerde AK Parti’ye az oy çıkıyor.

"HALK REFAH DÜZEYİNİN ARTMASI VE HİZMETİN GELMESİ İÇİN AK PARTİ’DEN YANA TERCİH YAPACAK"

Ancak halkımız huzur ortamının sağlanması, refah düzeyinin artması ve hizmetin gelmesi için AK Parti’den yana tercih yapacak. Bizim ve muhalif parti arasında 13 puan fark var. Sayın Cumhurbaşkanı Van’a geldiğinde meydanı 55 binin üzerinde insan doldurdu. Erdoğan gerçekten Van’a büyük hizmetlerde bulundu. Hastaneler, yolların yapılması konusunda devlette bir eksiklik yok. Ancak belediyeleri iktidar partisi kazanmadığında hizmet yetersiz oluyor. Belediyecilik konusunda hizmetler eksik kaldı.”

"VAN İÇİN 24 PROJEMİZ VAR"

Kazanması halinde Van için 24 projesinin olduğunu dile getiren Abdulahat Arvas şunları söyledi: “Özellikle turizm konusunda Edremit’ten üniversiteye kadar olan göl kısmında feribot seferleri düzenleyeceğiz. Yine aynı bölgede tramvay hattı oluşturacağız. Bu projeden 200 bin insan faydalanacak. Toprakkale Dağı’na teleferik kuracağız. Buradan Van çok güzel izleniyor. Şehrin trafik sonunu çözmek için otoparklar oluşturacağız, buna göre imar, yol yapım çalışmalarımız olacak. Şehrin yeşillendirilmesi, temizliği için projeler olacak.

"VAN İLİM VE İRFAN MERKEZİ"

Van’a 500-600 bin arası Iraklı turistler de dahil turist geliyor. Özellikle tedavi amaçlı turist geliyor. Hastanelerimiz ucuz, doktorlarımız iyi. Sadece Irak’tan 10 bin turist şehrimize tedavi amaçlı geldi. Şırnak-Van yolu açılırsa yolumuz 2 saat kısalıyor. Şemdinli kapısındaki bazı sorunlar çözülürse Irak’tan gelişler o güzergahtan da sağlanacak. Turistler güvenli bölgelere geliyor. İran’dan yıllık 700 bin turist geliyor. Turistler için 10 bin yatak kapasiteli otellerimiz var. Bunları arttıracağız. Van’da çok kültürlü 5 bin yıllık bir tarih var. Van’da Faqi Teyra, Ahmedi Xani, Mela Cizri gibi büyük alimler çıktı. Van İlim ve irfan merkezi. Arvaslarda Hekim Arvasi gibi büyük alimler çıktı. Saidi Nursi gibi alimler Van’da okudu.”

"KAYYIMLARIN GELMESİ KİMİN SUÇU?"

“Rakipleriniz ‘kayyımlar Van’a hiçbir hizmet vermedi’ diyor. Sizin bu konuda görüşünüz nedir sorusuna AK Parti Van Büyükşehir Başkan Adayı Abdulahat Arvas “Kayyımların gelmesinden kim suçlu? Devletin sana verdiği parayı sen halka değil, dağa gönderirsen veya başka şeye harcarsan devlet bunu kabul etmez. Kayyım atar. Ama 8 yıldır kayyım geldi geleli şehrimizde huzur var. Ama hizmet açısında yol, su gibi bu konular da olabilir. O zaman kayyım istemiyorsunuz dürüst insanları sicili temiz insanları aday gösterin ki devlet kayyım atamasın” şeklinde yanıtladı.

"DEM PARTİ'NİN EŞBAŞKANLARI KÜRT DEĞİL"

Kürt dilinin gelişimine ilişkin ise Kürt sorunun çözümü için Erdoğan’ın büyük adımlar attığını hatırlatan Avras sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Erdoğan 2013’te bu meseleyi çözmek için ‘zehir de olsa içerim’ dedi. 2015’te kak Mesud Barzani katılımıyla Diyarbakır’da o zaman Başbakan olan Erdoğan bazı adımlar attı. O dönem Van’dan milletvekili olan şimdi Muş vekili olan Sezai Temelli Barzani’ye hakaret eden bir tweet attı. Kendisi Kürt de değil Türk’tür. Ama gençlerimizi o kadar kandırılmış ki Sezai Temelli için kendini öldürür ama Kak Mesud Barzani’ye hakaret eder. Barzani ailesi Kürtlerin önderleridir. Bedel ödemişlerdir, halkına hizmet etmiştir.

"AK PARTİ İÇERİSİNDE 5 KÜRT BAKAN VAR"

Sezai Temelli kimdir? DEM Parti’den dönemsel gelen kadın eşbaşkanlar hep Arap. Hiç Kürt yok mu? Ben vekil olduğum dönemde HDP’nin 67 milletvekilinden 40’ı Kürt değildi. AK Parti’de o dönem 60 Kürt vekil vardı. AK Parti içerisinde 5 Kürt bakan var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Zaza Kürt’ü. TRT-6’da Kürtçe yayın var. Devletin resmi dili Türkçedir. Ancak yerel diller yasak değildir. Kürtçe okutabilirsin, kurslar açabilirsin. Benim oğlum okulda seçmeli ders tercih etti, 2 saat Kürtçe eğitim görüyor. Kürtlük davası yapanlar Kürt dili, kültürü örf ve adetlerini bilmeli. Sol-Sosyalist kişilikleri öne çıkarıyorlar Kürtlükten haberleri yok. Ben Erdoğan Van’a geldiğinde Kürtçe konuştum. CHP dilimizi yasaklamıştı. 8 üniversitede Kürtçe eğitim görülüyor.