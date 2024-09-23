Van Büyükşehir Belediyesi halk lokantasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve Eş Başkan Neslihan Şedal ile bazı ilçe belediye başkanları, Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla sağlıklı yemeklere ulaşmasını hedefleyen projenin açılışında konuşan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, “Belediye olarak yapmaya çalıştığımız çalışmalarımız var. Halk lokantasının devamı da olacak. Hem Van’a hem de vatandaşımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak çalışmalarımızın devamı olacak, belediye marketleri de açmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ise, “Belediyemiz adına açtığımız halk lokantamızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Van adına, Van halkı adına çalışmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımız her alanda devam edecek. Turizm, tarım, tekstil, üretim adına çalışmalarımız var, ilerleyen süreçlerde de hepsiyle ilgili bilgilendirmelerimizi yapacağız.” diye konuştu.

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Vali Mithat Bey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski devlet hastanesi yerleşkesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait parkta kurulan lokanta, pazar günü hariç her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk