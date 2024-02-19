Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 837 paket sigara, 47 adet cep telefonu, 167 adet cep telefonu aksesuarı, 540 adet elektronik sigara, 310 litre akaryakıt, 215 adet puro, 127 kilogram çay, 700 bin adet boş makaron, 900 adet ilaç (zayıflama hapı) ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.