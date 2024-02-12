Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 bin 233 paket sigara, 119,7 litre alkol yapımında kullanılan malzeme, 62 adet cep telefonu, 20 adet cep telefonu aksesuarı, 209 adet cinsel içerikli malzeme, 84 adet elektronik sigara, 2 adet tarihi eser-heykel, 343 adet puro ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 14 olay kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.