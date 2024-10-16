Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca “Kaçakçılık Suçları” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “7-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından toplam 82 olayda 90 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda; 580 gram külçe altın, 40 adet cep telefonu, 28 adet cep telefonu aksesuarı, 9 bin 857 paket bandrolsüz kaçak sigara, 47 adet elektronik sigara, 30 adet puro ve 2 litre alkol ele geçirilmiştir” denildi.