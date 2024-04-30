Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 39 olayda 46 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmıştır.

Yapılan aramalarda; 1 adet extacy, 8 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hap, 4 gram eroin, 750 gram afyon sakızı, 37 adet elektronik sigara, 80 litre akaryakıt, 6 adet cep telefonu ve 4 bin 553 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.