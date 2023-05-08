Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 91 adet cep telefonu, 415 paket sigara, 19 adet elektronik sigara, 44 adet elektronik sigara likidi, 147 adet puro, 1 adet Ak-47 tüfek, 75 adet Ak-47 tüfek fişeği, 7 adet tabanca, 806 adet tabanca fişeği, 13 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA