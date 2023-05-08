Öğretmen adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenen gün geldi çattı. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 103 branşta 45 bin öğretmenin ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sözlü sınav sonuçları açıklanan 45 bin öğretmen atamasının, mayıs ayında yapılacağını açıklamıştı.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Bakan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaşmıştı.

"TEK SEFERDE EN YÜKSEK SAYIDA"

Atamayla ilgili tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurgulayan Bakan Özer şunları dedi:

"Tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması 45 bin öğretmen ataması… Bir yıl içerisinde belki bu sayının üzerinde öğretmen ataması olmuş ama tek seferde yapılan en yüksek öğretmen ataması."

ATAMANIN YARIDAN FAZLASI DEPREM BÖLGESİNE

Deprem bölgelerine ilişkin konuşan Bakan Özer, “Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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