Van YYÜ ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) paydaşlığında yürütülen “İnnovan Fikir Maratonu” programı, yenilikçi girişim fikri olan girişimci adaylarına yönelik olarak 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak. Söz konusu iş geliştirme programına başvurmak isteyen kişiler için son gün bugün.

Fikir geliştirme programına katılmak isteyen kişiler son olarak bugün (19 Nisan) başvuruda bulunabilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından başarılı bulunan takımlar, iki günlük fikir maratonu programına dahil edilecek. Bu kişiler söz konusu süre zarfınca, uzmanlar tarafından verilecek girişimcilik konulu eğitimler ve mentorluk programına tabi tutulacak.

Sunulan iş fikirleri arasından en başarılı bulunan10 girişim fikri, “İnnovan Girişimcilik Merkezi Ön Kuluçka Programı”nda yer almaya hak kazanacak. Ayrıca ilk 3 dereceyi alan girişim fikri sahiplerine çeşitli ödüller verilecek.

Yenilikçi girişim fikri olan ve Van’da ikamet eden, hemen her sektörden girişimci adayı programa başvuruda bulunabilecek.

İNNOVAN GİRİŞİMCİLİK MARATONU PROGRAMI TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2024

Sonuçların İlanı: 22 Nisan 2024

Program Tarihi: 25-26 Nisan 2024

Jüri Sunumları ve Oylaması: 26 Nisan 2024

Seçilen Fikirlerin Ön Kuluçka Programına Kabulü: Nisan 2024

3 Aylık Mekan Desteği ve Mentorluk: Nisan - Haziran 2024

İş Modelinin Hazır Hale Gelmesi : Haziran 2024

Mezuniyet: Haziran 2024