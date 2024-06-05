Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtları temel alınarak yayımlanmaya başlanan verilere göre geçtiğimiz yıl ülkemizde toplamda 371 film vizyona girdi. Vizyona giren filmlerin 147 tanesi yerli olurken, 224 tanesi ise yabancı filmlerden oluştu.

2023 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam sinema sayısı 2 bin 618 olurken, sinema salonlarındaki toplam koltuk sayısı ise 286 bin 603 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre Van’da toplamda 12 tane sinema salonu bulunurken, toplam koltuk sayısı ise bin 555 olarak açıklandı. Van’da toplam gösterilen film sayısı 185 olarak açıklanırken, bunların 91 tanesi yerli, 94 tanesi ise yabancı film olarak bildirildi.

VAN’DA YERLİ FİLMLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR!

TÜİK’in Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden elde ettiği verilere göre Van’da 2023 yılında toplam 200 bin 491 kişi sinemaya gitti. Geçtiğimiz sene Van’da sinemaya giden 200 bin 491 kişiden 102 bin 631’i yerli film tercih ederken 97 bin 860 kişi ise yabancı filmleri izledi.

2023 yılında 9 milyon 466 bin 89 kişi ile İstanbul en fazla sinemaya giden vatandaşa sahip il olurken, bin 474 kişi ile Hakkâri Türkiye’de sinemaya en az giden nüfusa sahip il oldu.