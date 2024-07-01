Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 42 bin 643 aracın sorgulaması yapıldı, 2 bin 82 sürücü ve araca 4 milyon 714 bin 253 lira idari para cezası uygulandı, 272 araç trafikten men edildi.

16 sürücü belgesine geçici olarak el konulan denetimlerde ekipler, 1866 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.