Tuşba Galericiler Sitesinde oto galericilik yapan esnaflar, otomobil fiyatlarının yüksek olmasıyla beraber kredi faizlerinin de yüksek olmasından dolayı araç alım satımının olumsuz etkilediğini belirtti.

“KREDİ FAİZLERİ SATIŞLARI ETKİLEDİ”

Bankalardaki kredi faiz oranlarının artmasıyla beraber oto galerici esnafının satışlarının olumsuz etkilendiğini belirten Tuşba Oto Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öndül, “Neredeyse 3 ayda bile bir araç satışı gerçekleşmediği de oluyor. Galericiler için piyasa oldukça durgun geçiyor. Açık oto pazarında piyasa çok daha hareketli olabiliyor, görüldüğü gibi bugün hafta sonu olmasına rağmen sitede sessizlik hakim. Özellikle bu yıl işlerimiz çok kötü, oto galericilerin satış yapamamasında bankalardaki kredi faizlerinin artması da büyük etken.” diye konuştu.

“AÇIK OTO PAZARI DAHA HAREKETLİ”

Açık oto pazarında satışların daha hareketli olduğunu ifade eden Tuşba Oto Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Öndül, “Açık oto pazarında satışlar daha hareketli olabiliyor, bundan birkaç ay önce satışlar neredeyse hiç yoktu. Galerici esnafı olarak eskiye nazaran satışlarımız oldukça düştü. Dediğim gibi vatandaşlar hem fiyatlardan memnun değil, yüksek buluyor hem de faiz oranları oldukça yüksek durumda. Araç almak isteyen vatandaşların çoğu da kredi faiz artışlarından dolayı alamıyor.” ifadelerini kullandı.