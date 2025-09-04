Altyapıya önem vererek başarılar elde eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlıklarına da hız verdi. Kırmızı siyahlılar, alanında deneyimli antrenörleri ile alt yapılar ve amatör futbol takımı için 3 gün süren futbolcu seçmeleri düzenledi.

Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan seçmelerde, 2006-2011 yaş gruplarından oluşan yaklaşık 290 sporcu kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yapılan antrenman ve çift kale maçların ardından futbola becerisi olan 38 sporcu belirlendi. Belirlenen sporcular yaş kategorisine göre önümüzdeki günlerde lisanslı bir şekilde kulüp forması ile yerel lig müsabakalarında yer alacak.