Alınan bilgiye göre, Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan'ın yanına aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.C.G. geldi.

Şüpheli, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.C.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği: Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan, Cumhuriyet Savcısı Kayhan için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki hesabından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

İstanbul Valisi Davut Gül, Kayhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, restoran ve çevresinde güvenlik önlemi alınırken, giriş çıkışlar da kontrol edildi.

Kayhan'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Şüphelinin 3 suçtan kaydı olduğu tespit edildi

Bu arada, olay yeri restoranın ruhsat sahibinin B.B. olduğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Mustafa Can Gül'ün yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden savcı Ercan Kayhan'la bilinmeyen bir sebepten tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumet başladığı iddia edildi.

Bu husumetten dolayı zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye geldiği belirlenirken, şüphelinin olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandığı öğrenildi.

Bu arada, şüpheli Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevinde kaldığı belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın İstanbul Adliyesi'nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli olduğu, görev yeri nedeniyle de olay yeri çalışmalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin de iştirak ettiği belirtildi.