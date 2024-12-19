Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. Gıda mühendisleri eşliğinde işletmeler ile üretim alanlarındaki hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği, kullanılan malzemelerin kalitesi ve ürünlerin son kullanma tarihlerini titizlikle inceleyen ekiplerin, işyerlerinin ruhsat ve çalışma izinleri gibi resmi belgelerini de kontrol ettiği aktarıldı.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE YASAL İŞLEM

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimler sonucunda bazı işletmelerde ciddi ihlallerin tespit edildiği belirtilirken, hijyen kurallarına uymayan işyerlerine cezai işlem uygulandığı, tarihi geçmiş ürünlere de el konulduğu vurgulandı.

Bir fırında yapılan denetimde ise bozuk hamur, küflenmiş margarin, tarihi geçmiş maya ve çok sayıda tarihi geçmiş katkı maddesinin imha edildiği kaydedildi. Ruhsat ve evrak eksikliği bulunan işyerlerine ikinci bir denetime kadar uyarı cezası verildiği ifade edilirken, halkın sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine erişimini sağlamak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.

“DENETİM KAPSAMI GENİŞLETİLECEK”

Zabıta ekiplerinin denetim kapsamını genişleteceği, denetimlerin önümüzdeki günlerde kent genelindeki tüm gıda üretim ve satış noktalarını kapsayacağı belirtildi. Denetimlerle halk sağlığının öncelikli amaç olduğu kaydedildi.