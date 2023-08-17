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WanHaber – ÖZEL

Yaz aylarıyla birlikte düğün sezonunu açan çiftler için düğün maliyeti artıyor. Gelinlik, damatlık, abiye, altın, çeyiz ürünleri, salon ve dahası… Van’da 2023 yılı evlilik maliyeti 600 bin TL’yi aşıyor.

Hayallerindeki düğün için gün sayan çiftler, maliyet hesaplaması yaptıklarında çıkan sonuç karşısında kara kara düşünüyor.

ALTIN FİYATLARI 200 - 500 BİN TL ARASI!

İyi bir düğün yapmak isteyen çiftler, düğünlerin olmazsa almazı altın fiyatları için 500 bin lirayı gözden çıkarıyor. Altın fiyatlarında düğün seti almak isteyen bir aile en az 200 ile 500 bin lira arası fiyatlarla alışveriş yapıyor. Biraz daha mütevazi bir alış veriş yapmak isteyen çiftler de altın için 200 – 300 bin lirayı gözden çıkarmak durumunda kalıyor.

DÜĞÜN SALONLARI 25 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Ortalama 250 ile 300 kişilik yemeksiz bir düğünün, salon maliyeti 25 bin liradan başlarken, yemekli bir düğün maliyet fiyatı kişi sayısına göre 50 bin TL’den başlayıp yukarıya doğru çıkıyor.

ELEKTRONİK ALETLER VE MOBİLYA 170 BİN LİRA

Ortalama kalitedeki salon takımı, oturma odası ve tarak odası takımları fiyatları 80 bin TL’den başlarken, elektronik aletlerde buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak, fırın, ütü, süpürge ve küçük ev eşyalarından oluşan paketler ise 60 ile 90 bin lira arası fiyatlarla başlıyor.

ORTALAMA BİR GELİNLİK VE BİNDALLI 15 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Düğünlerin en özen gösterilen unsurlarından biri olan gelinlik ve bindallılarda da ortalama bir ürün almak isteyen biri 15 bin liradan başlayan fiyatlarla karşılaşıyor.

Bunun yanı sıra ev kurmak isteyen çiftlerin diğer irili ufaklı masrafları ile birlikte maliyet çok daha artıyor.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci