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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Finansal istikrarın kalıcı tesis edilmesinin öncelikleri olduklarını belirten Bakan Şimşek , "Para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma politikalarımız devam edecektir" dedi.

Seçim sonrasında siyasi belirsizliğin azaldığına dikkat çeken Şimşek, "2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Özel bankalara tüketici kredisiyle ilgili de çağrıda bulunan Şimşek "Bu dönem artık geride kalmalı" diye konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle;

"FİNANSAL İSTİKRARI KALICI HALE GETİRECEĞİZ"

"Önceliğimiz finansal istikrarın kalıcı tesis edilmesidir. Makro finansal istikrar ve sürdürebilir büyüme hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Dışa açık ve kurala dayalı ekonomi prensiplerini belirleyen bir sistem içerisinde ilerleyeceğiz. Para maliye ve kredi politikalarımızı bu hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz.

"SADELEŞME VE SIKILAŞMA POLİTİKALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Piyasa mekanizmaların işlevselliğini arttırmak için para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma politikalarımız devam edecektir. Seçim sonrasında azalan belirsizlik ve adımlarımız Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır. Risk seviyemiz 700'den 400 baz seviyelerine gerilemiştir. Kaynak bulunmasının önü açılmıştır.

"YURT DIŞI FİNANSAL DESTEĞİN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Burada özellikle önümüzdeki dönemde finansal mimarinin güçlendirilmesi için uygulayacağımız reformlarla finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Karbon piyasasını kuracağız. Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansal uyumunu sağlayacağız. Bu güçlü yapısı altında sektörün reel ekonomiyi desteklemek için önümüzdeki dönemde yurt dışı finansal desteğin artmasını bekliyoruz.

Şeffaflık ve tutarlılık temel ilkelerimizdir.

"BANKALARIN SADECE TÜKETİCİ KREDİLERİNE ODAKLANDIĞI DÖNEM GERİDE KALMALI"

Kamu bankalarının ihracat ve yatırımların finansmanı ile ticari kredilerde büyük bir rol üstlendiğini görüyoruz. Özel sektör bankalarının geride kalmasının sebeplerini iyi biliyoruz. Özel bankaların tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı, bu sürdürülebilir değildir. Artık haklı bir gerekçeleri de kalmamıştır, reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir.

Sürdürülebilir yüksek büyümenin devamı için reel sektörümüzün finansmana kesintisiz erişimiz olmazsa olmazdır.

"2023 YILINDA YÜZDE 4,5 CİVARINDA BİR BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"

2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz." Mynet