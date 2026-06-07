Edinilen bilgiye göre, Karpuzalan Mahallesi'nde saat 15.50 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir ev, samanlık ve odunlukta çıkan yangına olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu ve Tuşba Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

7 araç ve 21 personel, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın sırasında, dumandan etkilenen bir itfaiye personeline sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Sağlık durumu iyi olan personelin gerekli kontrolleri yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.