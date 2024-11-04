Geçtiğimiz yıl proje kapsamında bin 841 öğretmen tarafından LGS ve YKS'ye giren 17 bin 443 öğrenciye 295 kurs merkezinde eğitim verilmiş ve ücretsiz materyal desteği sağlanmıştı. Bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de devam eden proje kapsamında, bin 444 öğretmen 193 kurs merkezinde ücretsiz materyal desteği sağlanan 12 bin 934 öğrenciye eğitim veriyor.

Konuyla ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, Vali Balcı'nın destekleriyle Etüt Van Projesi çalışmalarının bu yıl da başarıyla sürdüğünü belirtti. İl Müdürü Aras, "Öğrencilerimize gerekli ortamı sağlamak adına arka planda ekiplerimiz ciddi uğraş veriyor. Tüm bunlar, öğrencilerimiz için yapılıyor. Maddi ve manevi tüm imkanlarımızı öğrencilerimiz için seferber ettik. Onlardan tek istediğimiz ise çalışmaları ve vatanına, milletine, ailelerine faydalı ve ahlaklı bireyler haline gelmeleridir. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, Etüt Van çalışmalarında herkese başarılar diliyorum" dedi.