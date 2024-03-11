Alınan bilgiye göre olay, İskele Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir şahıs tartışma sonrası, eşi olduğu ileri sürülen Z.Ş. (33) isimli kadını defalarca bıçakladı.

Yaralı Z.Ş., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.Ş.'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası saldırgan vatandaşlar tarafından linç edilmeye başlandı. Polislerin müdahalesiyle linç edilmekten kurtarılan şüpheli, emniyete götürüldü.