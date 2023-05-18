İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde kendi imkânları ile açtığı atölyede engelli arabalarının akülerini tamir eden Senar Gül (27), atölyesine gelen engellilerin hem arabalarını tamir ediyor hem de çay ikramında bulunup sohbet ediyor. Küçük yaşlardan itibaren evde bozulan elektrikli eşyaları tamir etmeye başladığını belirten Gül, “Bir akülü aracım oldu.

Bir gün arabayı temizlerken kablosu koptu. Ben de çok üzüldüm, nasıl yapacağımı bilemedim. Arabamla uğraşıp tamir ettim. Bazı engelli arkadaşların da bozulan araçlarını tamir edince bende bir özgüven oluştu ve küçük bir çanta ile kaldırım köşelerinde ve evlere giderek bozulan arabaları tamir etmeye başladım. Çok fazla hayır duası aldım.

İşimde başarılı olduğum için çok kişi beni takdir etti. Bu azmime ve cesaretime hayran kaldılar. Allah’a şükür bugünlere kadar tek başıma geldim. Tabii ki bu gayreti ortaya koymamda çevremin çok etkisi oldu. Çevrem bana güven ve cesaret verdi” dedi.

“Birçok engelliye umut oldum ve çok kişiden hayırlı duası aldım”

Engelli olmasına rağmen çok kişiye destek olduğunu ifade eden Gül, “Engelli camiasında tanınan bir insanım. Bir kişinin sıkıntısı oldu mu beni ararlar. Ben de elimden geldiği kadarıyla herkesin derdine derman olmaya çalışıyorum.

Evden çıkamayan, özgüveni kırılmış ve sosyal hayattan kopmuş birçok engelli arkadaşımın evden çıkmasına ve sosyalleşmesine katkı sağladım. Onları bulundukları karanlıktan çıkardım ve onlar bana hep duacıdırlar. Ben hayata bir sıfır geriden başladım ama kimsenin bana acımasını istemiyorum. Birbirimize destek olmamız lazım” diye konuştu.

“Senar benim hayatıma ışık oldu”

6 ay boyunca tekerlekli sandalyesi bozuk olduğu için evden çıkamadığını belirten Cihan Timur ise, “Arabamı başka bir ile götürüp tamir ettirme imkânım da yoktu. Bir gün Senar ile tanıştım, bana arabamı yapabileceğini söyledi.

Başta inanmadım fakat eve geldi ve arabanın sorununu çözdü. Böylece 6 aylık esaretim bitti. Senar sayesinde dışarıdayım ve her şeyim var. Senar olmasaydı evden çıkamazdım. Daha önce insanlarla konuşmazdım, içime kapanık bir insandım, Senar sayesinde sosyalleştim ve çok şükür okulumu da bitirdim” ifadelerini kullandı.iha