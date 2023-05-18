Wanhaber

Gevaş İlçe Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelinde parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

İlçede kurulan bims fabrikası ile kendi taşlarını üreten belediye, ürettiği taşları ilçe yollarında kullanıyor.

Konuya ilişkin Gevaş ilçe belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “İlçemiz genelinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor.

Vatandaşlarımızı tozdan, çamurdan kurtarmak için kurduğumuz bims fabrikası ile taşlarımızı üretip mahallelerimizin toz ve çamur sorununu bitirerek modern yollara kavuşturuyoruz” denildi.

Ramazan Çetin