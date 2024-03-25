Van’da yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşın tepkisine neden oluyor. Kimi zaman duyurularak, kimi zaman ise duyurulmadan yapılan bu kesintilere Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (VEDAŞ) hızlı bir şekilde çözüm üretmesi bekleniyor.

Özellikle son hafta içerisinde meydana gelen yoğun yağışların ardından artan enerji kesintileri, birçok elektronik eşyaya zarar vererek vatandaşı mağdur etti.

VEDAŞ; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde yaklaşık 750 bin aboneye hizmet veriyor. Elektrik kalite göstergelerinden olan enerjide tedarik sürekliliğinin Van’da sekteye uğraması vatandaşın tepkisine neden oluyor.

Kesintiler kimi zaman esnafı iş yapamayacak, hizmet veremeyecek hale getirirken, hanelerde bulunan buzdolabı, fırın, televizyon, kombi gibi elektrikli ev aletlerine zarar veriyor.

Van’da yaşanan elektrik git-gelleri, yüksek voltaja sebep olabildiğinden evlerdeki cihazların bozulmasına neden oluyor. Elektronik aletleri, kontrolsüzce yapılan elektrik kesintileri yüzünden bozulan birçok kişi, mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.