Son yıllarda kanser vakalarında yaşanan artış, Van’da da çeşitli kanser türleri özelinde kendini gösteriyor. Yöresel yemek kültürleri arasında yer alan yağlı ve baharatlı gıdalar, tuzlanmış et ve süt ürünleri ile işlenmiş gıdaların sık tüketimi, artışa neden olan etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan son rapora göre 2050 yılındaki kanser vakaları dünya genelinde yüzde 77 oranında artış gösterecek. DSÖ’ye göre Türkiye de bu tablodan etkilenecek ülkelerin başında geliyor.

Uzmanlar tarım ilaçları, gıda katkı maddeleri, obezite, hormonlu ve sigara gibi etkenlerin kanser üzerinde etkili olduğunu söylüyor.

Araştırmalara göre Van’da en fazla görülen kanser türleri şu şekilde sıralanıyor; Akciğer Kanseri, Meme Kanseri, Kolorektal Kanseri, Prostat Kanseri, Mide Kanseri.

“BELİRGİN BİR ARTIŞ OLDUĞU SÖYLENEMEZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Van’da kanser vakalarında görülebilir bir artışın olmadığını aktararak şunları söyledi:

“Van'da kanser türlerinde belirgin bir artış olduğu söylenemez. Ancak son yıllarda ilgili kurumlar tarafından kanser taramaları oldukça yaygınlaştı. Taramaların artmasıyla birlikte bu hastalıkla mücadele eden kişilerin tespiti kolaylaştı. Böylece hastalığa yakalanan ve teşhis konulan kişilere doğru yöntemlerle tedaviler uygulanıyor.”