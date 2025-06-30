TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Bakan Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve çok sayıda akademisyen ve öğrenci yer aldı.

'GENÇLERİMİZİ, GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE YÖN VEREN BİREYLER OLARAK YETİŞTİRİYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Ülkemizin ihtiyaçlarına ve küresel eğilimlere cevap verecek öncü, sürdürülebilir çözümler ve teknolojiler geliştirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurduk. Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Dene-yap Teknoloji Atölyeleri ve Sektör Kampüste gibi girişimlerle; gençlerimizi, geleceğin teknolojilerine yön veren bireyler olarak yetiştiriyoruz. Güçlü ve güvenli veri işleme altyapısı, yapay zeka alanında sürdürülebilir başarı için vazgeçilmez stratejik önceliğimizdir.

40 bin dizüstü bilgisayara denk bilgi işlem kapasitesiyle, dünyanın en güçlü 500 süper bilgisayarı arasında yer alan ARF'i geçtiğimiz yıl devreye aldık. Pek çok stratejik alanda yürütülen yüksek yoğunluklu simülasyonların hızlı, güvenli ve verileri ülkemizde kalacak şekilde gerçekleştirilebilmesine imkan tanıdık. Yakın zamanda süper bilgisayar altyapımızı yeni nesil grafik işlemci birimleriyle güçlendirerek işlem kapasitemizi üç katına çıkarmayı, böylece yapay zeka alanındaki projelere daha yüksek destek sağlamayı hedefliyoruz. Yerli altyapımızı güçlendirmenin yanında; özel sektörümüzün, üniversitelerimizin ve kamu kurumlarımızın, dünyanın en gelişmiş hesaplama imkanlarına erişimini sağlıyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKA ALANINDA MİLLİ VE ÖZGÜN PROJENİN GELİŞTİRİLMESİ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ'

Bakan Kacır, “Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumuna (EuroHPC) ortak olarak, Yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer işlem gücüne sahip MareNostrum 5'i araştırmacılarımızın kullanımına sunduk. Yapay zeka alanında daha fazla milli ve özgün projenin geliştirilmesi ve bu projelerin ticarileştirilerek özel sektörün kullanımına aktarılması her zaman önceliğimizdir. Bu anlayışla, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrılarımızla; yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, bu alanda teknoloji geliştiren KOBİ'lerin ve araştırma merkezlerinin projelerini destekliyoruz. İlkini 2022 yılında açtığımız bu çağrıların üçüncüsünde de beş farklı tematik alanda 12 projeyi destekleme kararı aldık.

Projeleri gerçekleştirecek konsorsiyumlarda 6'sı KOBİ ölçeğinde 12 girişim müşteri kuruluş olarak yer alıyor. Tamamı KOBİ ölçeğinde 12 teknoloji geliştiricimiz, 11 üniversitemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüsü ise ihtiyaç duyulan teknoloji çözümlerini geliştirecek. Yapay Zeka Enstitümüz, bu süreçte yürütülecek projelerden elde edilen bilgilerin anonim hale getirilerek, ekosisteme kazandırılmasından sorumlu olacak.

Ayrıca, proje üretim aşamalarında doğrudan yer alarak konsorsiyumlara teknik danışmanlık ve uzmanlık desteği de sunacak. Ben; destek almaya hak kazanan 12 projenin tüm paydaşlarını tebrik ediyorum. Bu vesileyle; yapay zeka sistemlerini iş süreçlerine entegre etmeyi planlayan girişimleri 15 Mayıs'ta açtığımız dördüncü çağrıya başvurmaya davet ediyorum" şeklinde ifade etti.

'ÜLKEMİZİN İLK TEMEL YAPAY ZEKA BÜYÜK DİL MODELİNİ KULLANIMA SUNACAĞIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "31 Ağustos'a kadar açık kalacak çağrımızda; akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, akıllı eğitim ve finans teknolojileri başlıklarında yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, ülkemizin araştırma ve inovasyon altyapısının birikiminden etkin şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; firmalarımızın yapay zeka temelli teknolojileri üretim süreçlerine entegre ederek, katma değer üretme yönündeki gayretlerini desteklemeye devam edeceğiz.

Türkiye Yüzyılında ülkemizi küresel arenada hak ettiği konuma taşımak üzere var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki beş yıla dair yol haritası niteliğindeki 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından 26 Mart'ta ilan edildi. Strateji Belgemizde; sanayi üretiminde ve teknolojide tam bağımsızlık hedefimizi ve Türkiye'yi yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde ve ihracatında küresel ölçekte lider konuma taşıma vizyonumuzu ortaya koyduk. Strateji Belgemiz doğrultusunda Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitümüz; bugüne kadar 2 trilyon tokenlik veri derledi. Titizlikle temizlediği 300 milyar tokenlik veri havuzunu, farklı mimariler üzerinde eğitti. Yüksek doğrulukla metin işleyebilen yerli dil modelleri ortaya koydu.

Bu modelleri yalnızca metinle sınırlı bırakmadan, görüntü ve ses gibi çoklu veri türlerini birlikte işleyebilen, çok modlu yapay zeka sistemlerine dönüştürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde Yapay Zeka Dönüşüm Programlarıyla; yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını daha da yaygınlaştıracağız. Yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye'de hiper ölçek veri merkezlerinin kurulmasını hızlandıracağız. Türkiye'yi yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz" dedi.

'YAPAY ZEKA, ÖNEMLİ BİR KEŞİF DİYELİM'

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Hepinizin bildiği gibi yapay zeka hayatımızı kolaylaştıran ve zaman zaman da zorlaştırma ihtimali olan, gündemimize gelen önemli bir keşif diyelim. Bunu sadece kullanma değil, aynı zamanda yapay zekayı olabildiğince geliştirme, ona sahip olma, o bilgiye hükmetme üniversitelerimizin eliyle olacak. Her alanda olduğu gibi burada da TÜBİTAK'ın üniversitelerimizi koordine etmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu işi himaye etmesi hiç şüphesiz bizi geleceğe daha da hazırlayacaktır. Bu vesileyle Bakanımız başta olmak üzere TÜBİTAK Başkanımıza, rektörlerimizin her birine tek tek teşekkür ediyor. Bu çağrının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Kacır: Türkiyeyi yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasının ardından imza töreni gerçekleştirildi. Ardından hatıra fotoğrafı çekilerek program son buldu.