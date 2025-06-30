Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte, orman yangınlarında da artış yaşanmaya başlandı.

Havaların sıcak olmasından kaynaklı, ormanlık alanlarda daha fazla dikkat etmek gerekiyor.

Ancak dikkat edilmeyen her durum, yeni bir orman yangınına neden oluyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı son açıklamada, son bir ay içinde bin 1459 yangına müdahale edildiğini söyledi.

1 Haziran'dan itibaren çıkan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yumaklı, yangınların nedenlerini de sıraladı ve şunları kaydetti:

"YANGINLARIN ORMAN DIŞI ALANLARDAN ÇIKMA SIKLIĞI ARTTI"

1 Haziran'dan bu yana 569'u ormanda 890'ı da orman dışında olmak üzere 1459 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9 bin 297 sortide, 30 bin 857 ton su attı. Yangınların orman dışı alanlardan çıkma sıklığı arttı. Bunlarla ilgili de gerekli analizleri yapıyoruz. Kamuoyumuzla paylaşacağız.

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ: SİGARA İZMARİTİ, PİKNİK ATEŞİ...

Çarpıcı olması açısından, neden dikkatli olmamız gerektiğini göstermesi açısından birkaç rakam vermek istiyorum. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden çıktı. 34 yangın piknik ateşinden, 26 yangın da çöplükten çıktı.

Yine çöpe atılması gerekip de atılmayan ve yangın çıkma veya çıkarma ihtimali olan materyallerin de çok önemli etkisi vardı. Bunlardan dolayı da 20 yangın çıktı. Sadece 4 tane havai fişeklerin atılmasından çıktı. Yani artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geçti bile.

"HERKES DUYARLI OLMALI"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına sebep olmanın ciddi bir suç olduğunun altını çizerek, bu konuda herkesin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini kaydetti.