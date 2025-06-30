Vanlı iş insanı, Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, sitem dolu bir paylaşım yaparak, kentte yiyecek içecek mekanlarına seslendi ve vatandaşların yüksek fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, kentte yemek fiyatlarının yüksekliğinden dolayı sayısız şikayet aldığını belirterek; “Bu kadarı da fazla. Bir çorbanın maliyetini hesaplıyorlar sonra beni arıyorlar. Kimse kusura bakmasın ben bir elçiyim” notuyla bu durumu paylaştı.

“Ey esnaflar, yiyecek ve içecek mekanları olanlar” diyerek paylaşım yapan Kandaşoğlu; “Elinizi vicdanınıza koyun, sadece kendinizi değil, halkımızı da düşünün. Zaman fırsatçılık zamanı değil, zaman en iyi bir şekilde hesap kitabı iyi yaparak yüzde 100 bir kar hiçbir ticarette yok. Her şey ortada, bu kadarı da fazla. Herkes şikayetçi, her gün hiçbir görevimiz olmadığı halde yüzlerce aile arıyor. ‘Başkan bu nasıl bir anlayış’ diyor, bir çorbanın maliyetini hesaplıyorlar ona göre arıyorlar. Kimse kusura bakmasın ben bir elçiyim…” ifadelerine yer verdi.