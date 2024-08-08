Türkiye genelinde 81 ilde olduğu gibi Van’da da emeklilerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler uygulamaya konuldu. İşte ATM'lerde yapılan kritik güncellemeler ve emeklilerin bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak tüm detaylar...

Banka Şubelerinde Yoğunluk Bitmiyor, Çözüm Arayışları Devam Ediyor

ATM’lerin yaygın kullanımı arttıkça bankalardaki yoğunluk azalması beklenirken, Van'daki şubelerde hala büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle ATM kullanmakta güçlük çeken emekliler için bankalar yeni çözümler üretmeye başladı. Van genelinde ATM sayısının artmasına rağmen, kullanıcıların yaşadığı sıkıntılar bankaları harekete geçirdi.

Van’da ATM'lerde Günlük Para Çekme Limitleri Artırıldı!

Van'daki emeklileri ilgilendiren en önemli yeniliklerden biri, ATM’lerdeki günlük para çekme limitlerinin artırılması oldu. İşte güncellenen limitler:

İş Bankası: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL

Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL Garanti BBVA: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL Vakıfbank: Nakit: 20.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 25.000 TL

Nakit: 20.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 25.000 TL Kuveyt Türk: Nakit: 20.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 30.000 TL

Nakit: 20.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 30.000 TL

Bu yeni düzenlemeler, Van’daki emeklilerin bankacılık işlemlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Emeklilere yönelik bu yenilikler, bankacılık deneyimini daha güvenli ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.